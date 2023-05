Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf:

Mörfelden-Walldorf (ots)

Mit präparierten Diebestaschen wollte zwei Ladendiebe am Samstagnachmittag (27.05.) in einer Drogerie in der Farmstraße Beute machen. Ein Ladendetektiv konnte sie gegen 15.30 Uhr dabei beobachten, wie sie verschiedene Gegenstände einpackten. Als der Mitarbeiter das Duo im Eingangsbereich stellen wollte, wurde er durch die beiden Tatverdächtigen zur Seite geschubst. Er konnte einen 27-Jährigen bis zum Eintreffen der alarmierten Streife festhalten. Seinem Komplizen gelang die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief noch ohne Erfolg. Der Ertappte wurde vorläufig festgenommen und auf die Wache gebracht. Hier erstatteten die Beamten Strafanzeige und stellten die Diebestasche sicher. Die Ermittlungen zum Komplizen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell