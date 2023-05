Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Hochwertige Pedelecs aus Fahrradgeschäft entwendet

Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Weiterstadt (ots)

Auf ein Fahrradgeschäft in der Robert-Koch-Straße hatten es Kriminelle am frühen Montagmorgen (29.5.) abgesehen. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Alarm des Geschäfts gegen 2 Uhr ausgelöst, als die Täter zahlreiche Pedelecs aus dem Laden entwendeten und flüchteten. Nach derzeitigem Stand transportierten sie mindestens 25 Räder mit einem Fahrzeug ab. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang negativ. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro. Das Kommissariat 21/22 ermittelt in diesem Fall des besonders schweren Diebstahls. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell