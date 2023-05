Weiterstadt (ots) - Am Samstag (27.5.) haben sich Kriminelle in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu schaffen gemacht. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten die Unbekannten zwischen 16.40 Uhr und 19.15 Uhr in die Räume des ersten Obergeschosses und suchten dort nach Beute. Mit einem Grill und einer Uhr ...

