Biblis-Nordheim (ots) - Ein Einfamilienhaus in der Sudetenstraße geriet in der Zeit zwischen Montag (22.5.) und Freitag (26.5.) in das Visier Krimineller. Gewaltsam verschafften sich die Täter Zugang zu dem Anwesen und suchten in den Räumen nach Wertvollem. Ob und in welchem Umfang sie Beute machten, ist derzeit noch nicht bekannt. Das Kommissariat 21/22 ermittelt ...

