Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zigarettenautomat entwendet- Zeugensuche

Nazza (Wartburgkreis) (ots)

In der zurückliegenden Nacht, gegen 03.20 Uhr entwendeten mehrere unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten aus der Straße "Schlosshof". Die Täter entfernten den Automaten gewaltsam von einer Hauswand. Dabei wurde außerdem an einem dort geparkten PKW ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro verursacht. Die männlichen Täter flohen mitsamt dem Automaten vom Tatort. Zur Flucht verwendeten die Männer wahrscheinlich einen hellen Transporter. Trotz sofort eingeleiteter umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht gestellt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0196280/2022) entgegen. (jd)

