LPI-GTH: Mit Farbe besprüht- Zeugensuche

Eisenach (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannt gebliebene Täter entfernten am 05. August zwischen 06.30 Uhr und 14.30 Uhr die Antenne eines in der Weimarischen Straße geparkten Kia und entwendeten diese anschließend. Das Beutegut hat einen Wert von ungefähr 500 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0194640/2022) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr