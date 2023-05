POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen des Verdachts des Tötungsdelikts

Lampertheim (ots) - Nachdem noch unbekannte Täter am Montagabend (29.5.) gegen 18 Uhr in einem Parkhaus in der Domgasse mehrere Feuerlöscher aus ihren Halterungen genommen und damit herum gesprüht hatten, hat die Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung eingeleitet. ...

