Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Mit Feuerlöschern herum gesprüht

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Lampertheim (ots)

Nachdem noch unbekannte Täter am Montagabend (29.5.) gegen 18 Uhr in einem Parkhaus in der Domgasse mehrere Feuerlöscher aus ihren Halterungen genommen und damit herum gesprüht hatten, hat die Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei Kommissariat 35 in Heppenheim zu melden (06252/706-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell