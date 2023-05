Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Einbrecher im Schwimmbad

Lampertheim (ots)

Einbrecher haben in der Nacht zum Montag (28.-29.5.) ein Schwimmbad im Weidweg heimgesucht und Beute gemacht. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten sie in die Büroräume und entwendeten dort die Einnahmen vom Wochenende. Der verursachte Gesamtschaden beläuft sich derzeit auf mehrere Tausend Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei den ermittelnden Kripobeamten (K21/22) in Heppenheim zu melden (Rufnummer 06252/7060).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell