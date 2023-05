Darmstadt (ots) - Bei bestem Wetter ging das diesjährige Schlossgrabenfest am Sonntag (28.5.) zu Ende. Damit endeten auch für die Polizei vier Einsatztage. Aus polizeilicher Sicht verlief das größte innerstädtische Musikfestival in Hessen, bei dem an den Haupttagen in der Spitze rund 20.000 Besucher gezählt wurden, friedlich. Bei bestem Wetter feierten die ...

