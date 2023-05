Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Michelstadt L3349 (ots)

Am Montag (29.05.) gegen 14:40 Uhr ereignet sich auf der L3349 zwischen Vielbrunn und dem Hainhaus ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Ein schwarzer Opel mit Darmstädter Zulassung befuhr nach jetzigem Ermittlungsstand die L3349 in Fahrtrichtung Hainhaus und bremste unerwartet auf Höhe eines Forstweges stark ab. Die hinterherfahrenden Verkehrsteilnehmer mussten hierbei ebenfalls starke Bremsungen durchführen. Durch die abrupte Bremsung konnte ein 52- jähriger Odenwälder sein Motorrad nicht rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf. Er wurde hierbei leichtverletzt und mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der schwarze Opel setzte anschließend seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Schäden an den Fahrzeugen werden auf 5.000 EUR geschätzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn zeitweise gesperrt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Erbach (Tel. 06062/953-0) in Verbindung zu setzen.

