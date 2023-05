Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Michelstadt: Sachbeschädigung an Auto

Polizei sucht Zeugen

Michelstadt (ots)

Am Samstag (27.05) um 11:00 Uhr parkte eine 43-Jährige Odenwälderin ihren grauen Citroen Picasso vor einem Mehrfamilienhaus in der Adolf-Friedrich-Pfreundt-Straße in Michelstadt. Als sie gegen 16:30 Uhr zurück zu ihrem Fahrzeug kam, musste sie feststellen, dass die hintere linke Fahrzeugscheibe an ihrem Auto eingeschlagen wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 EUR. Wer sachdienliche Hinweise auf einen Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Erbach unter der Nummer 06062/953-0 in Verbindung zu setzten.

Sachbearbeiter: Illner, POK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell