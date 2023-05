POL-GG: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Darmstadt (ots) - In den frühen Abendstunden des Freitag, 26.05.2023 kam es in Darmstadt auf dem Radweg parallel zur Rheinstraße unterhalb der Fußgängerbrücke in der Nähe der Straßenbahnhaltestelle "TZ-Rhein-Main" zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahrern. In den Unfall soll eine dritte, unbekannte Person involviert gewesen sein. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten ...

mehr