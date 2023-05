Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden - Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

In den frühen Abendstunden des Freitag, 26.05.2023 kam es in Darmstadt auf dem Radweg parallel zur Rheinstraße unterhalb der Fußgängerbrücke in der Nähe der Straßenbahnhaltestelle "TZ-Rhein-Main" zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahrern. In den Unfall soll eine dritte, unbekannte Person involviert gewesen sein. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten sich beim 2. Polizeirevier in Darmstadt zu melden. Tel.: 06151 - 969 41210

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell