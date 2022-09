Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen auf der L 18 zwischen Marlow und Semlow(LK V-R)

PR Ribnitz-Damgarten (ots)

Am 04.09.2022, gegen 15:15 Uhr, kam es auf der Landesstraße 18, zwischen Marlow und Semlow, zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Der 39-jährige deutsche Fahrzeugführer eine VW Touareg kam in einem Kurvenbereich nach links von seinem Fahrstreifen ab, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Audi A 6 einer 33-jährigen deutschen Fahrzeugführerin. Beide Fahrzeuge berührten sich jeweils vorne links. Die Fahrzeugführer verloren in der Folge die Kontrolle über die Fahrzeuge, kamen von der Fahrbahn ab und blieben in den rechts und links angrenzenden Straßengräben zum Stillstand. Während der Unfallaufnahme wurde beim Fahrzeugführer der VW Touareg Alkoholgeruch im Atem festgestellt, ein Test ergab einen Wert von 1,40 Promille. Die Fahrzeugführerin des PKW Audi wurde zusammen mit ihrem 4-jährigen Sohn zur Behandlung ihrer Verletzungen in das Krankenhaus nach Rostock verbracht. Der alkoholisierte Unfallverursacher blieb unverletzt, seine beiden im Fahrzeug befindlichen Kinder, acht Jahre und sieben Monate alt, erlitten einen Schock und wurden zur Behandlung ebenfalls ins Krankenhaus nach Rostock verbracht. Beide Pkw erlitten wirtschaftlichen Totalschaden. Beim Unfallverursacher wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, der Führerschein sichergestellt und Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung erstattet. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 16.000 Euro. Die L18 musste sowohl in Fahrtrichtung Marlow, als auch in Fahrtrichtung Semlow bis 16:30 Uhr teilweise voll gesperrt werden. Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell