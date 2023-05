Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Fenster aufgehebelt und Geld entwendet

Münster (ots)

Am frühen Samstagmorgen (27.5.) verschafften sich noch unbekannte Täter, zwischen 2.30 Uhr und 2.45 Uhr, über ein Fenster gewaltsam Zugang zu einem Wettbüro in der Sandstraße. In den Räumen entwendeten sie Geld aus einer Kassette und versuchten erfolglos einen Geldautomaten aufzubrechen. Der von ihnen verursachte Gesamtschaden wird derzeit auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Mit ihrer Beute traten sie die Flucht an. Das Kommissariat 41 in Dieburg ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06071/96560 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell