Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Drei Autos beschädigt

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Babenhausen (ots)

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben Kriminelle in den zurückliegenden Tagen gleich drei geparkte Autos im Nordring durch Zerkratzen des Lacks beschädigt. Ersten Erkenntnissen zufolge umfasst der Tatzeitraum die Tage zwischen Samstag (20.5.) und Sonntag (28.5.). Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung in mehreren Fällen und das Kommissariat 41 in Dieburg nimmt unter der Rufnummer 06071/96560 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

