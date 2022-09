Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ehrliche und unehrliche Finder

Kaiserslautern (ots)

Eine ehrliche Finderin hat am Mittwochnachmittag bei der Polizei in der Logenstraße einen Geldbeutel abgegeben. Die Geldbörse hatte die 63-jährige Frau nach eigenen Angaben zuvor auf dem Stiftsplatz gefunden; dort lag sie auf dem Boden.

Parallel meldete sich ein Mann bei der Polizei in der Gaustraße, um eine Verlustanzeige zu erstatten, da er seinen Geldbeutel verloren habe. Dieser sei ihm vermutlich in der Bismarckstraße heruntergefallen, er konnte ihn aber nirgends mehr finden.

Als dem 59-jährigen Mann die zurückgebrachte Geldbörse ausgehändigt wurde, stellte er fest, dass noch fast alles enthalten war - lediglich das Bargeld fehlte. Es besteht der Verdacht, dass der "erste" Finder, der den verlorenen Geldbeutel in der Bismarckstraße entdeckte, diesen an sich nahm, ihn auf seinem weiteren Weg in Richtung Stiftsplatz durchsuchte, das Geld herausholte und anschließend das für ihn ansonsten wertlose Portemonnaie einfach fallen ließ - wo ihn dann die 63-jährige Frau aufhob.

Die Polizei fragt deshalb: Wer hat zwischen 16.30 und 16.45 Uhr gesehen, wer den Geldbeutel in der Bismarckstraße an sich nahm, beziehungsweise wer die Geldbörse auf dem Stiftsplatz fallen ließ? Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und bittet um Hinweise unter Telefon 0631 369-2150 oder -2250. |cri

