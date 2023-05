Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim: Attackiert und bestohlen

Kripo ermittelt nach Raub

Ginsheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (28.05.) hat ein bislang noch unbekannter Täter einen 18-Jährigen im Bereich einer Haltestelle in der Nachtweid ins Visier genommen und ihm sein Smartphone geraubt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sprühte der Kriminelle dem jungen Mann aus Ginsheim-Gustavsburg gegen 3.50 Uhr unvermittelt Reizstoff ins Gesicht und schlug mehrfach auf ihn ein, sodass er zu Boden stürzte und sich Verletzungen zuzog. Hier soll der Täter das Smartphone des 18 Jahre alten Mannes gestohlen haben. Mit seiner Beute ergriff er daraufhin die Flucht. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 10 zu melden (06142/696-0).

