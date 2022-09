Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebe zapfen Diesel ab

Gera (ots)

Gera: Im Zeitraum des vergangenen Wochenendes (02.08.2022 - 05.08.2022) machten sich unbekannte Täter an einem an einer Tankstelle in der Heeresbergstraße abgestellten Bagger zu schaffen. Demnach öffneten die Täter den Tankdeckel des Baustellenfahrzeuges und zapften von diesem eine bislang unbekannte Menge Diesel ab. Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht hierbei nach Zeugen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell