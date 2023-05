Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt-Gräfenhausen: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Weiterstadt (ots)

Ein noch unbekannter Täter hat offenbar versucht in der Zeit zwischen Samstag (27.5.) und Montagmorgen (29.5.) in ein Einfamilienhaus in der Frankfurter Straße zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen verschaffte er sich Zutritt zu dem Grundstück und versuchte dort die Eingangstür aufzuhebeln. Mutmaßlich wurde er von einer Zeugin gestört und ließ daraufhin von seinem weiteren Vorgehen ab. Das Kommissariat 21/22 hat die wegen des versuchten Einbruchs die Ermittlungen übernommen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei den Beamten unter der Rufnummer 06151/9690, zu melden.

