POL-RZ: Vollsperrung nach Verkehrsunfall - Folgemeldung

Ratzeburg (ots) - 13. Juni 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 13.06.2022 - Ratzeburg In den frühen Morgenstunden haben unbekannte Täter versucht in der Ratzeburger McDonald's Filiale, in der Straße Am Rackerschlag Beute zu machen. Gegen 04.00 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma Personen auf dem Gelände der McDonald's Filiale. Diese waren bereits in ...

mehr