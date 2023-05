Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw prallt gegen Strommast

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Vilsendorf - Am Montagabend, 22.05.2023, ist der Fahrer eines Opel Corsa in einer Kurve von der Laarer Straße abgekommen und nach knapp 30 Metern an einem Strommast zum Stillstand gekommen.

Der 25-jährige Bielefelder fuhr gegen 21:40 auf der Laarer Straße stadteinwärts in Richtung der Vilsendorfer Straße. In dem Kurvenbereich an der Einmündung Twachtweg kam sein Opel nach rechts von der der nassen Fahrbahn ab. Der Pkw stieß gegen einen Leitpfosten und durchfuhr die angrenzende Grünfläche und den Straßengraben. Durch den Anstoß mit dem Strommast kippte dieser über das Fahrzeug.

Der 25-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und von Rettungssanitätern in die Ambulanz eines Bielefelder Krankenhauses gefahren. Er gab an, dass er einem kreuzenden Reh ausgewichen sei. Durch die Spurenlage vor Ort ergaben sich keine Hinweise für die Behauptung. Streifenbeamte schätzten den gesamten Sachschaden auf 6.400 Euro. Der im Frontbereich erheblich beschädigte Opel Corsa wurde durch ein Abschleppfahrzeug geborgen.

