Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw-Fahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Roller

Bielefeld (ots)

SSC / Bielefeld-Mitte.

Die Polizei sucht den Fahrer eines silbernen VW Golf Plus. Der Fahrer des Golf befuhr am Montag, 22.05.2023, gegen 16.00 Uhr, die Herforder Straße stadtauswärts. An der Kreuzung Stadtheider Straße/ Am Stadtholz missachtete der Fahrer laut Zeugenangaben das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und kollidierte mit einem orangefarbenen Roller Piaggio. Der Rollerfahrer wollte die Herforder Straße von der Stadtheider Straße kommend in Richtung Am Stadtholz überqueren. Bei dem Zusammenstoß wurde der Rollerfahrer leicht verletzt. Er wurde mittels RTW einem Bielefelder Krankenhaus zugeführt. Die Piaggio wurde schwer beschädigt. Der Fahrer des Golf verließ, ohne sich um den verletzten Rollerfahrer zu kümmern, die Unfallstelle und flüchtete vermutlich in Richtung Am Stadtholz. Zeugen werden geben, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter 0521-5450 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell