POL-BI: Täter begeht diverse Straftaten - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Mittwochmorgen, 17.05.2023, verschaffte sich ein unbekannter Mann gewaltsam Zugriff zum Innenraum von zwei Fahrzeugen in der Bismarckstraße und flüchtete mit einem Fahrrad. Es besteht der Verdacht, dass er weitere Straftaten begangen hat. Die Polizei sucht Zeugen mittels Täterbeschreibung.

Gegen 06:05 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge einen maskierten Mann, der zwei Pkw, einen BMW Mini R50 und einen Toyota Auris, aufbrach. Der Dieb flüchtete, samt eines entwendeten Friseurkoffers, auf einem Fahrrad in eine unbekannte Richtung.

Bei dem Dieb handelt es sich um einen Mann mit grauen Haaren. Er trug bei der Tat eine schwarze Maske, ein dunkelblaues Sweatshirt, eine hellblaue Jeans, eine schwarze Bauchtasche und neongelbe Fahrradhandschuhe.

Die Klärung, ob der Unbekannte für weitere Taten mit zeitlicher und räumlicher Nähe zum Tatort verantwortlich ist, ist Bestandteil der Ermittlungen:

Ein VW Caravelle, der in der Dorotheenstraße geparkt war, wurde ebenfalls in der Nacht aufgebrochen. Es wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts entwendet.

Zudem wurde in der Zeit von 23:00 Uhr am Dienstag und 05:45 Uhr am Mittwoch, ein Volvo V70 in der Große-Kurfürsten-Straße aufgebrochen. Der Täter entwendete eine Handtasche. Außerdem wurde ein abgeschlossenes schwarzes Fahrrad von Steppenwolf entwendet.

Ebenfalls in der Große-Kurfürsten-Straße wurde aus einem Ford Transit ein Elektroartikel gestohlen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 16:30 Uhr am Dienstag und 07:00 Uhr am Mittwoch.

Außerdem hatte sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zugang zu einer Garage in der Große-Kurfürsten-Straße verschafft. Nach den derzeitigen Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet. Der Tatzeitraum liegt zwischen 19:30 Uhr am Dienstag und 07:00 Uhr am Mittwoch.

Des Weiteren betrat ein vermeintlicher Kunde eine Bäckerei in der Stapenhorststraße gegen 06:35 Uhr. Von dort entwendete er einen Schlüssel und eine Zigarettenpackung. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: 35 bis 55 Jahre alt und 160 bis 165 cm groß. Er soll schlank sein und einen leichten Bauchansatz haben. Seine Haare sind kurz und grau meliert. Er soll einen grauen Pullover und eine Schlüsselkette mit Schlüsselbund um den Hals getragen haben.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Tatgeschehen oder dem möglichen Täter beim Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell