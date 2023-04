Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Autofahrt endet im Straßengraben

Gronau-Epe (ots)

Unfallort: Gronau, Postbrückenweg;

Unfallzeit: 25.04.2023, 22.30 Uhr;

Leichte Verletzungen hat sich eine 23 Jahre alte Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Gronau-Epe zugezogen. Die Gronauerin war auf dem Postbrückenweg aus Richtung Ochtrup kommend in Richtung Gronau unterwegs, als sie gegen 22.30 Uhr nach links von der Straße abkam. Auf dem Dach liegend endete die Fahrt. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Diese hatte sich selbstständig aus dem Wagen befreien können. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell