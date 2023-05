Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugin schlägt Einbrecher in die Flucht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein Täter brach am Samstag, 20.05.2023, sein Vorhaben in einen Friseursalon einzubrechen ab, als er von einer Zeugin erwischt wurde.

Die Frau hatte den fremden Mann gegen 07:00 Uhr am Samstagmorgen gesehen, als er sich an der Tür eines Friseurgeschäfts an der Friedrichstraße zu schaffen machte. Als sie ihn ansprach, lief er davon.

Eingesetzte Polizeibeamte trafen an der Nahariyastraße auf einen Mann, zu dem die Personenbeschreibung der Zeugin passte. Der 41-jährige Mann ohne festen Wohnsitz hatte ein neuwertiges Fahrrad bei sich, wofür er kein Eigentumsnachweis vorzeigen konnte. Daher stellten die Polizisten das Rad sicher.

Bei seiner Durchsuchung stießen die Beamten außerdem auf ein Messer, das er nicht bei sich tragen durfte. Sie stellten auch dieses sicher und erstatten Anzeige gegen den 41-Jährigen wegen versuchten Einbruchs.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell