POL-BI: Alkoholfreies Bier wird zum Verhängnis

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Schildesche - Ein Streifenwagen ist am Donnerstagmittag, 18.05.2023, unter Einsatz von Blaulicht und Martinshorn an der Engersche Straße mit einem entgegenkommenden Pkw zusammengestoßen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Gegen 12:15 Uhr waren zwei Streifenbeamte mit ihrem Mercedes Vito auf der Engersche Straße stadteinwärts unterwegs. Wegen eines Rettungseinsatzes hatten ...

mehr