Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall auf der Einsatzfahrt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Schildesche - Ein Streifenwagen ist am Donnerstagmittag, 18.05.2023, unter Einsatz von Blaulicht und Martinshorn an der Engersche Straße mit einem entgegenkommenden Pkw zusammengestoßen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Gegen 12:15 Uhr waren zwei Streifenbeamte mit ihrem Mercedes Vito auf der Engersche Straße stadteinwärts unterwegs. Wegen eines Rettungseinsatzes hatten die Polizisten Sondersignale und das Martinshorn ihres Streifenwagens eingeschaltet.

Während stadteinwärts fahrende Autofahrer am rechten Fahrbahnrand für den Streifenwagen anhielten, nutzten die Beamten bei der Vorbeifahrt an den stehenden Fahrzeugen einen Teil der Gegenfahrbahn. In Höhe der Einmündung der Schmalenbachstraße stieß der Mercedes gegen einen Mazda CX 5, der in Richtung Schildesche fuhr.

In beiden Fahrzeugen lösten Airbags aus. Der 51-jährige Bielefelder Fahrer des Mazdas, trug geringe Verletzungen davon. Obwohl er ausdrücklich auf medizinische Hilfe verzichtete, stufte ihn das, zur Unfallaufnahme, eingesetzte Streifenteam, als leicht verletzt ein. Seine Ehefrau und die mitfahrenden Schwiegereltern blieben unverletzt.

Die beiden beteiligten Polizisten waren unverletzt und leiteten nach dem Zusammenstoß den Fahrzeugverkehr an der Unfallstelle vorbei. Die Unfallaufnahme war nach dem Abtransport der beiden beschädigten Autos gegen 13:50 Uhr beendet. Beide Fahrzeuge wurden im linken Frontbereich beschädigt. Den Sachschaden schätzten die Polizisten auf 70.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell