POL-BI: Aggressiver Mann schlägt 18-Jährigen

MK / Bielefeld - Mitte - Ein unbekannter Mann warf am Mittwoch, 17.05.2023, eine Flasche in Richtung einer Gruppe Jugendlicher, die sich in Höhe des Rathauses auf dem Leinewebermarkt aufhielt.

Nachdem die geworfene Flasche gegen 23:15 Uhr vor der Personengruppe zersprang, ging der Unbekannte in aggressiver Haltung auf die jungen Personen zu. Ein 18-jähriger Bielefelder wollte seine Freunde, darunter einen Bekannten mit Gehhilfe, vor dem betrunkenen Mann schützen, der nach Zeugenaussagen auf Streit aus war.

Daraufhin schlug und trat der Angreifer den 18-Jährigen mehrfach gegen den Oberkörper und die Beine. Anschließend verschwand der Mann in unbekannte Richtung.

Rettungssanitäter fuhren den zunächst leicht verletzten 18-Jährigen zur Untersuchung in ein Bielefelder Krankenhaus.

Die Beschreibung des Tatverdächtigen:

Der Mann soll etwa 30 Jahre alt und circa 180 cm groß gewesen sein. Er hatte kurze dunkle Haare. Er trug ein dunkles Oberteil und eine schwarze Hose.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu der Körperverletzung.

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

