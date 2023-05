POL-BI: Betrunkener Passant ausgeraubt

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte / Gellershagen - Am Dienstag, 16.05.2023, wurden zwei E-Scooter von Bielefeldern entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. In der Zeit von 07:10 Uhr bis 16:20 Uhr wurde der E-Scooter eines 15-jährigen Bielefelders entwendet, welcher an der Stadtbahn-Endstation Babenhausen verschlossen abgestellt wurde. Es handelt sich um einen schwarzen E-Scooter der Marke Karcher mit blauer Schrift. Zudem wurde in der Zeit von 07:40 Uhr und 14:40 Uhr ein ...

