Polizei Bielefeld

POL-BI: LKW-Unfall A33, Anhänger umgekippt

Bielefeld (ots)

Ku / BAB A33 Paderborn Sennelager - Stukenbrock/Senne Am Morgen des 18.05.2023 erhielt die Leitstelle der Polizei Paderborn gegen 06:05 Uhr Kenntnis von einem LKW-Unfall auf der A33 in Fahrtrichtung Osnabrück. Im Bereich der Baustelle kurz vor der Anschlussstelle Stukenbrock-Senne kam der 22-jährige Bielefelder Fahrer eines Gliederzuges aus noch ungeklärter Ursache auf den unbefestigten Seitenstreifen. Beim Versuch gegenzulenken geriet der Zug ins Schleudern und der mit Paketen beladene Anhänger stürzte um. Der Anhänger kam teilweise auf dem rechten der zwei vorhandenen Fahrstreifen zu liegen. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Kräfte der Autobahnpolizei Bielefeld. Der Verkehr wurde zunächst auf dem verbleibenden freien Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Für die Dauer der Bergung des Anhängers, dieser musste mittels eines Kranes wieder aufgerichtet werden, wurde die Fahrbahn in Richtung Osnabrück dann voll gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauern voraussichtlich bis ca. zwölf Uhr an. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Paderborn-Sennelager abgeleitet. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. In der Spitze kam es zu einer Staubildung von ca. drei Kilometern Länge.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell