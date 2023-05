POL-BI: Zeugen gesucht nach Kellereinbrüchen

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Zwei Bielefelderinnen sind am Dienstag, 16.05.2023, im Bereich der Bahnhofstraße Opfer von Taschendieben geworden. Unbemerkt wurden ihre Portemonnaies aus einer Handtasche und einem Rucksack entwendet. Eine 51-jährige Bielefelderin hob gegen 13:00 Uhr am Jahnplatz Geld an einem Bankautomaten ab. Ihr Portemonnaie bewahrte sie in ihrem Rucksack auf, den sie auf dem Rücken trug. ...

mehr