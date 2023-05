POL-BI: Ohne Fahrerlaubnis und mit Haftbefehl

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Brackwede - Am Montagvormittag, 15.05.2023, gelangten Einbrecher auf unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus. Dort brachen sie in eine Wohnung ein und entkamen anschließend mit ihrer Beute in eine unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen und warnt vor einer Einbruchsmasche. Nach derzeitigen Erkenntnissen erlangten die Einbrecher auf eine unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus in ...

