Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch im Mehrfamilienhaus

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brackwede - Am Montagvormittag, 15.05.2023, gelangten Einbrecher auf unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus. Dort brachen sie in eine Wohnung ein und entkamen anschließend mit ihrer Beute in eine unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen und warnt vor einer Einbruchsmasche.

Nach derzeitigen Erkenntnissen erlangten die Einbrecher auf eine unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus in der Winterberger Straße, in Höhe der Düsseldorfer Straße. Von dort brachen sie dann in eine Wohnung ein und durchsuchten diese nach Wertsachen. Sie entkamen anschließend mit Bargeld und Schmuck.

Es ist nicht auszuschließen, dass die Einbrecher durch klingeln Zugang zum Treppenhaus des Mehrfamilienhauses erlangt haben.

Aus diesem Grund sensibilisiert die Polizei erneut: Sollten sie nicht wissen, wer das Gebäude betreten möchte, betätigen sie nicht den elektrischen Türöffner. Vergewissern sie sich, ob die unbekannte Person ein adäquates Anliegen hat und das Gebäude wieder verlässt.

Der Tatzeitraum liegt zwischen 07:50 Uhr und 10:05 Uhr am Montag.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen oder möglichen Tätern beim Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell