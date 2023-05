Polizei Bielefeld

POL-BI: Junger Einbrecher in Haft

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Sonntagabend, 14.05.2023, brach ein 17-Jähriger ohne festen Wohnsitz in mehrere Kellerräume von zwei Mehrfamilienhäusern ein und wurde auf frischer Tat ertappt. Der drogenabhängige und polizeibekannte Einbrecher ging in Untersuchungshaft.

Gegen 17:30 Uhr war eine Anwohnerin im Keller auf den 17-Jährigen getroffen, hatte ihn in einem Raum eingesperrt und um Hilfe gerufen. Zügig waren weitere Anwohner herbeigeilt. Zuvor hatte er sich offenbar gewaltsam Zugang zu mehreren Kellerräumen von zwei Mehrfamilienhäusern in der Bleichstraße, Höhe Am Stadtholz, verschafft.

Beim Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten wurde der Einbrecher bereits durch mehrere Anwohner auf einem Parkplatz am Wohnhaus festgehalten. Das Diebesgut befand sich in einem Rucksack, welchen er mit sich geführt hatte.

Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen und seines Rucksacks stießen die Beamten auf entwendete Kleidung, diverse Schuhe, hochprozentigen Alkohol, Dokumente, Duschgel, Parfum, ein Mobiltelefon, Controller für eine Spielekonsole und Musikboxen.

Zudem führte der 17-Jährige ein Messer, Pistolenmunition und Einbruchswerkzeug mit sich. Er wurde am Montag, 15.04.2023, einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

