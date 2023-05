POL-BI: Frau verscheucht Fahrraddieb

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Eine unbekannte Person hat in der Nacht von Freitag auf Samstag, 13.05.2023, mehrere Fahrzeuge zerkratzt, die in der Heeper Straße geparkt standen. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 11:40 Uhr meldete ein 38-jähriger Bielefelder eine Sachbeschädigung, die er an seinem VW Touran festgestellt hatte. Sein Fahrzeug war am rechten Fahrbahnrand, in Richtung Innenstadt, in Höhe An der ...

mehr