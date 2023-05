Polizei Bielefeld

POL-BI: Mehrere Pkw in Mitte zerkratzt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Eine unbekannte Person hat in der Nacht von Freitag auf Samstag, 13.05.2023, mehrere Fahrzeuge zerkratzt, die in der Heeper Straße geparkt standen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 11:40 Uhr meldete ein 38-jähriger Bielefelder eine Sachbeschädigung, die er an seinem VW Touran festgestellt hatte. Sein Fahrzeug war am rechten Fahrbahnrand, in Richtung Innenstadt, in Höhe An der Holzwiese geparkt.

Bei den weiteren beschädigten Fahrzeugen handelt es sich um folgende Modelle: Renault Twingo, VW Golf, BMW 218d Active Tourer, Nissan Micra, Skoda Fabia.

Der Tatzeitraum liegt zwischen 21:00 Uhr am Freitag, 12.05.2023, und 11:20 Uhr am Samstag, 13.05.2023.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Taten oder dem Täter beim Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0.

