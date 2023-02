Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zeugenaufruf nach schwerer Körperverletzung

Rostock (ots)

In der Nacht vom Freitag zu Samstag kam es in Rostock, Bei der Tweel zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Folge ein junger Mann schwer verletzt wurde. Der Geschädigte befand sich in einer Bushaltestelle, als er durch Zeugen in hilfloser Lage aufgefunden wurde. Zuvor hatte er sich vermutlich in einem der umliegenden Clubs aufgehalten. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hinweise zur Tat oder beteiligten Personen. Wer hat zwischen Erich-Schlesinger-Str./ Höhe Zwischenbau und Hundertmännerbrücke zwischen 01:15 - 02:00 Uhr auffällige Person(en) beobachtet? Gibt es Hinweise zu Auseinandersetzungen in dem örtlichen Bereich, insbesondere in oder vor dem Club "Zwischenbau"? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter Tel.: 0381 - 4916 1616 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Lars Abrutat Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

