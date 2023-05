Polizei Bielefeld

POL-BI: Zusammenstoß mit abbiegendem Pedelec-Fahrer

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Während ein Radfahrer am Samstag, 13.05.2023, am Niederwall abbog, stieß er mit einem anderen Radfahrer zusammen. Ein 54-jähriger Bielefelder wurde bei dem Unfall nach den bisherigen Informationen leicht verletzt.

Der 54-Jährige fuhr gegen 11:10 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Niederwall in Richtung der Kreuzstraße. Unterhalb der Einmündung der Neustädter Straße beabsichtigte er, an einem Fußgängerüberweg nach links, in Richtung der Rohrteichstraße, abzubiegen. Ein nachfolgender 32-jähriger Radfahrer erkannte, dass der 54-Jährige langsamer wurde und setzte mit seinem Pedelec zum Überholen an. Den Pedelecfahrer hinter sich bemerkte der Bielefelder nicht, so dass er in Folge des Zusammenstoßes mit seinem Pedelec stürzte.

Eine Frau wurde auf den Unfall aufmerksam und kümmerte sich um den gestürzten Radfahrer. Rettungssanitäter fuhren ihn zur Untersuchung in die Ambulanz eines Bielefelder Krankenhauses. Der 32-Jährige aus Porta Westfalica blieb bei dem Unfall unverletzt. An den Fahrrädern entstanden jeweils Lackkratzer in einer Gesamtschadenshöhe von 100 Euro.

