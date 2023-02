Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Eisenberg (ots)

Am 23.02.2023 befährt ein 79-jähriger aus dem Landkreis Donnnersberg mit seinem PKW gegen 14:30 Uhr die B47 von Eisenberg in Richtung Hettenleidelheim. Aus bislang ungeklärter Ursache kommt der männliche Fahrer auf Höhe des Fischervereins Forelle in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, hier kollidiert er auf dem Grünstreifen mit großen Begrenzungssteinen, worauf sich der PKW überschlägt. Das Fahrzeug kommt schließlich auf dem Dach liegend unweit des Gebäudes des Fischervereins zum liegen. Der Fahrer des PKW konnte schließlich durch die Feuerwehren Eisenberg und Hettenleidelheim aus dem PKW befreit werden. Nach kurzer medizinischer Erstversorgung wurde dieser schließlich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus im Umkreis geflogen. Die B 47 musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme für etwa 90 Minuten in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Über die Art und Schwere der Verletzungen des Fahrers können derzeit keine Aussagen getroffen werden.

