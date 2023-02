POL-PIKIB: Gurt- und Handykontrollen in Kirchheimbolanden

Kerzenheim (ots) - Am 20.02.23, in der Zeit von 18:00Uhr bis 19:00Uhr, kam es in der Ebertsheimer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher befuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand die Ebertsheimer Straße aus Fahrtrichtung Ortsmitte kommend in Fahrtrichtung Ebertsheim und streifte hierbei einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten PKW. Im Anschluss entfernte er sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden, einen ...

