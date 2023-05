Polizei Bielefeld

POL-BI: Taschendiebstahl beim Shoppen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Zwei Bielefelderinnen sind am Dienstag, 16.05.2023, im Bereich der Bahnhofstraße Opfer von Taschendieben geworden. Unbemerkt wurden ihre Portemonnaies aus einer Handtasche und einem Rucksack entwendet.

Eine 51-jährige Bielefelderin hob gegen 13:00 Uhr am Jahnplatz Geld an einem Bankautomaten ab. Ihr Portemonnaie bewahrte sie in ihrem Rucksack auf, den sie auf dem Rücken trug. Nach einem Besuch eines Geschäfts in der Bahnhofstraße bemerkte sie in einem weiteren, dass ihr Portemonnaie fehlte.

Gegen 12:00 Uhr hielt sich eine 60-jährige Bielefelderin in einer Damenmodeabteilung eines Warenhauses an der Bahnhofstraße und Arndtstraße auf. Während sie sich Oberbekleidung anschaute, wurde sie unvermittelt von einer fremden Frau angesprochen. Ohne erkennbaren Grund empfahl ihr diese ein T-Shirt und verschwand wieder aus dem Sichtbereich der Kundin. Später bemerkte die 60-Jährige das Fehlen ihrer Geldbörse.

Die Bielefelderin beschrieb die tatverdächtige Frau:

Sie war zwischen 50 und 55 Jahre alt und etwa 170 cm bis 175 cm groß. Sie hatte eine auffallend schlanke Statur und braune, kinnlange Haare.

Die Polizei erinnert:

Taschendiebe nutzen Situationen, wo ihre Opfer beispielsweise in Menschenmengen, Warteschlangen oder beim Einkauf abgelenkt sind. Durch eigene Aufmerksamkeit und das Tragen von Wertsachen in verschlossenen Taschen der Oberbekleidung oder in Gürteltaschen können Sie sich vor Taschendieben schützen.

Hinweise zu den beiden Taten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

