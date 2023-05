Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei E-Scooter gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte / Gellershagen - Am Dienstag, 16.05.2023, wurden zwei E-Scooter von Bielefeldern entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von 07:10 Uhr bis 16:20 Uhr wurde der E-Scooter eines 15-jährigen Bielefelders entwendet, welcher an der Stadtbahn-Endstation Babenhausen verschlossen abgestellt wurde. Es handelt sich um einen schwarzen E-Scooter der Marke Karcher mit blauer Schrift.

Zudem wurde in der Zeit von 07:40 Uhr und 14:40 Uhr ein schwarzer E-Scooter von Xiaomi eines 16-jährigen Bielefelders am Carl-Severing-Berufskolleg an der Hermann-Delius-Straße gestohlen. Der E-Scooter war mit einem Bremsscheibenschloss an einem Fahrradständer befestigt.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen beim Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell