POL-KI: 230425.1 Kiel: Eckernförder Straße nach Unfall gesperrt

Kiel (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel Ein Haftrichter erließ am späten Montagnachmittag auf Antrag der Kieler Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den 62 Jahre alten Mann, der seine 45-jährige Frau am Wochenende getötet haben soll. Sie kam durch Stichverletzungen zu Tode. Die gemeinsamen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Mordkommission dauern an. ...

