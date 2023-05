POL-BI: Lkw schiebt bei Unfall Kleinwagen vor sich her und flüchtet von der Unfallstelle

Bielefeld (ots) - SSC / Bielefeld-Mitte. Die Polizei sucht den Fahrer eines silbernen VW Golf Plus. Der Fahrer des Golf befuhr am Montag, 22.05.2023, gegen 16.00 Uhr, die Herforder Straße stadtauswärts. An der Kreuzung Stadtheider Straße/ Am Stadtholz missachtete der Fahrer laut Zeugenangaben das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und kollidierte mit einem orangefarbenen Roller Piaggio. Der Rollerfahrer wollte die ...

