Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Bergallee/ Weitere Grab-Diebstähle

Coesfeld (ots)

Nach den bisherigen Meldungen zu Diebstählen von Gräbern auf dem Friedhof St. Lamberti an der Bergallee haben sich weitere Geschädigte gemeldet. Zwischen 11 Uhr am Sonntag (19.02.23) und 9 Uhr am Dienstag (21.02.23) entwendeten die Täter ein Bronzekreuz von einem Grab. Auch einen bronzenen Jesus entwendeten die Diebe von einem Grab. Das passierte zwischen 12 Uhr am 08.02.23 und 9.30 Uhr am Mittwoch (22.02.23).

Ein Mitarbeiter des Friedhofs stellte zudem nicht nur weitere Diebstähle von Gräbern fest, von denen die Täter unter anderem Messing-Gegenstände entwendet haben. Auch bemerkte er, dass Unbekannte in die Friedhofskapelle eingebrochen sind. Jedoch haben die Täter nach derzeitigem Stand nichts entwendet. Die Polizei in Coesfeld prüft einen Zusammenhang zu den vorherige Taten und bittet unter 02541-140 um Hinweise.

