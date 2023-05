LPI-J: Verkehrsunfallflucht vor gut besuchten Bäcker

Apolda (ots) - Am Freitag, 12.05.2023 schlugen um 11:30 Uhr vor der Marktpassage in der Straße des Friedens in Apolda während des Markttages und trotz hohen Besucherverkehrs zwei männliche ausländische Personen die Beifahrerscheibe eines Zulieferfahrzeuges ein und entwendeten daraus einen Rucksack mit 790 EUR Bargeld und Bankkarten. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt in Richtung Herressener Promenade. Die ...

