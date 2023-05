Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation des ID Jena

Jena (ots)

Ins Gesicht geschlagen

Am Freitagabend dem 12.05.2023 gegen 20:40 Uhr hielt sich der Geschädigte vor dem Haupteingang des Kauflandes Jena-Lobeda auf. Hier kam er mit einer Personengruppe von vier männlichen Personen in Streit. Plötzlich und unvermittelt wurde der Geschädigte von den Personen ins Gesicht geschlagen und getreten. Dabei solle die männliche Person ein rotes T-Shirt und eine blaue Hose getragen haben. Ein weiterer männlicher Täter solle schwarze Kleidung getragen haben. Ein anderer Täter soll den Geschädigten anschließend noch getreten haben. Wer kann Angaben zum Sachverhalt machen? Hinweise bitte an die Polizei Jena unter: 03641/81-0

Bedroht und geschlagen

Am Freitagabend haben sich zwei aggressive Personen im Jenaer Paradies aufgehalten. Anfänglich befanden sich diese in der Nähe des vor Ort befindlichen "Strand 22". Hier bedrohten diese ein Besucherpaar mit einer abgebrochenen Flasche. Als sich das Paar entfernte folgten die Täter diesem und schlugen dem Geschädigten mit einer Bierflasche auf den Unterarm. Dabei wurde dieser verletzt. Die männlichen Tatverdächtigen sollen ca. 16 Jahre alt sein und blondes Haar tragen. Ein Tatverdächtiger trug eine weiße Weste. Der zweite Tatverdächtige solle einen dunklen Pullover getragen haben. Nach der Tat sollen die Täter gegen 22:20 Uhr im Bereich Paradiesbahnhof in eine Straßenbahn der Linie 2 eingestiegen sein. Wer kann Angaben zum Sachverhalt machen? Hinweise bitte an die Polizei Jena unter: 03641/81-0

Betrunken am Steuer

Gleich mehrere Personen wurden bei routinemäßigen Kontrollen im Stadtgebiet von Jena am Wochenende, unter dem Einfluss von Alkohol im bzw. auf ihrem Fahrzeug angetroffen. Am Samstagmorgen wurde ein Fahrzeugführer auf der Stadtrodaer Straße kontrolliert, welcher Schlangenlinien fuhr. Die Ursache hierfür war schnell klar. Diese lag eindeutig bei dem Genuss von Alkohol. Im Bereich des Marktplatzes wurde ein E-Scooter Fahrer kontrolliert. Im Ergebnis mit einem Wert von 1,91 Promille Atemalkohol. In beiden/-und weiteren Fällen wurden entsprechende Anzeigen aufgenommen.

Betäubungsmittel

Bei Personenkontrollen im Stadtgebiet von Jena mussten die Polizeibeamten am Wochenende gleich mehrere Feststellungen machen. In fünf Fällen wurden unterschiedlichste Betäubungsmittel bei Tatverdächtigen Personen aufgefunden und mit entsprechenden Strafverfahren belegt.

