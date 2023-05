LPI-J: Alkoholisierter Radfahrer

Weimar (ots) - Unbekannte brachen in der 19. Kalenderwoche in vier Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Weimarer Innenstadt ein. Mittels unbekannten Hebel- und Schneidwerkzeugen öffneten sie die Abteile und verursachten dabei Sachschaden von über 600 EUR. Zudem entwendeten sie Werkzeug im Wert von circa 3000 EUR. Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Freitagnacht, bei welchem der oder die Täter ein Fahrrad aus einem Abstellraum entwendeten. Zuvor ...

mehr